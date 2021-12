New Delhi, 17 décembre (VNA) - En visite officielle en Inde, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a participé vendredi, 17 décembre, au Forum d’entreprises Vietnam – Inde.

Dans son allocution, le chef de l’organe législatif vietnamien a souligné que la participation des représentants des entreprises des deux pays à ce forum inspirerait de nouvelles initiatives pour développer la coopération bilatérale en matière de commerce et d’investissement.

“Il s’agit du plus grand forum d’affaires jamais organisé à New Delhi. Cet événement important va susciter des vagues d’investissement de la part des entreprises vietnamiennes et indiennes. Les investisseurs indiens peuvent compter sur le marché de plus de 100 millions d’habitants du Vietnam qui est actuellement dans une période marquée par une structure démographique favorable et qui voit la classe moyenne se développer très rapidement. Le Vietnam s’emploie à améliorer son environnement d’affaires et à créer les meilleures conditions pour les entreprises étrangères, a fortiori indiennes”, a souligné le président Vuong Dinh Huê.

Photo : VNA

Vuong Dinh Huê a plaidé pour une coopération bilatérale accrue dans les secteurs prioritaires tels que l’économie verte et l’économie circulaire. Les entreprises indiennes pourraient investir dans les infrastructures, l'industrie de transformation, les produits agricoles, la science et la technologie et l'éducation et la formation.

L'ancien ministre du Commerce et de l'Industrie, le sénateur Suresh Prabhu et le directeur général de la Confédération de l'industrie indienne, Chandrajit Banerjee, ont souligné que le gouvernement indien appliquait la politique de "Regard vers l'Est" et que le Vietnam était l'un des partenaires importants de l'Inde en Asie du Sud-Est.

le Vietnam comme un exemple d'innovation dans le monde. La pensée du président Hô Chi Minh et les politiques et mécanismes du Vietnam placent toujours les personnes au centre des objectifs et des orientations de développement.

Avec des similitudes, les deux pays pourraient coopérer pour une croissance élevée et améliorer la vie des gens, a-t-il déclaré.

A cette occasion, Vuong Dinh Huê a assisté à l'échange de 12 accords de coopération bilatéraux dans le domaine de la formation de la main-d'œuvre dans les domaines des technologies de l'information, du traitement du pétrole et du gaz et de l'énergie.- VNA