Hanoi, 23 décembre (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê a exhorté la province de Vinh Phuc (Nord) à accélére l’application de la 4e Révolution industrielle dans l’édification du gouvernement numérique, de la gestion numérique, du développement de l’économie numérique, à améliorer la qualité de l’éducation et de la formation et à développer la ressource humaine.

Le président de l'AN lors de la séance de travail avec les autorités de la province de Vinh Phuc. Photo : VNA

Lors d’une séance de travail avec les autorités de Vinh Phuc, le 23 décembre, Vuong Dinh Huê a salué les acquis importants obtenus par la localité dans le développement socioéconomique depuis son rétablissement, en particulier en 2021, souhaitant que Vinh Phuc devienne bientôt une province industrielle développée et une ville de Vinh Phuc dans l’avenir.

Le chef de l’organe législatif a également demandé à Vinh Phuc de continuer la réalisation efficace de la Résolution du 13e Congrès national du Parti ainsi que de la Résolution du 17e Congrès de l’Organisation provinciale du Parti de Vinh Phuc et de réaliser de manière flexible et efficace l’objectif de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19, de reprise et de développement socio-économique.

Jeudi après-midi, le président de l’AN a assisté aux cérémonies de mise en chantier du projet du Centre de Logistics ICD Vinh Phuc et d’inauguration d’un complexe d’hôtel et du centre des congrès internationaux FLC Vinh Phuc. - VNA