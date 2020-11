Dông Nai (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Park Byeong-seug, a rencontré mercredi 4 novembre les compagnies Samil Vina et Hyosung, basées dans la province de Dông Nai (Sud).

Le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Park Byeong-seug se rend à la compagnie Samil Vina. Photo : VNA

Le dirigeant sud-coréen et son épouse ont planté des arbres et visité les usines des entreprises.



Un responsable de Samil Vina a fait savoir que la compagnie avait ouvert sa première usine à Dông Nai en 2006 et a vu son nombre d’employés croître des centaines à 2.300.

Elle produit et exporte environ 45.000 tonnes de tissus chaque année et a réalisé un chiffre d’affaires de 220 millions de dollars en 2019.

Samil Vina continuera d’ouvrir davantage d’usines dans les temps à venir et d’investir dans des technologies de pointe.

La compagnie possède déjà un système de traitement des eaux usées d’une capacité journalière de 3.000 m3, avec des eaux usées recyclées utilisées dans la production.

La délégation sud-coréenne a souhaité que les deux compagnies puissent rapidement surmonter les difficultés posées par le Covid-19 et contribuer au développement des relations entre les deux pays. – VNA