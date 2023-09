Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, et des délégués, lors de l’ouverture du Forum socio-économique du Vietnam 2023. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Lors de l’ouverture du Forum socio-économique du Vietnam 2023 mardi 19 septembre à Hanoï, le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a souligné la nécessité de renforcer les capacités endogènes pour la croissance et le développement durable de l’économie vietnamienne.



Consolider et renforcer les bases macroéconomiques, améliorer les capacités endogènes, l'autonomie, la résilience et l'adaptabilité de l'économie, et assurer la stabilité macroéconomique, sont "la clé" pour que le Vietnam développe son économie et sa société et assure la stabilité de la vie de sa population, a dit Vuong Dinh Huê.

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, s'exprime lors du forum. Photo: VNA



Grâce aux politiques et aux solutions justifiées, opportunes et sans précédent de ces derniers temps, le Vietnam a surmonté nombre de défis et difficultés et a obtenu de nombreux résultats importants et assez complets, a rappelé le président de l’Assemblée nationale.



L’économie a maintenu sa dynamique de croissance et sa stabilité. L’inflation a été maîtrisée. La production agricole a continué de jouer son rôle de pilier de l'économie, assurant la sécurité alimentaire. Au cours des huit premiers mois de 2023, l’attraction d’investissements directs étrangers (IDE), le décaissement d’investissements publics et le secteur des services se sont améliorés. Les ventes au détail de biens et les revenus des services de consommation ont augmenté d'environ 10%. Le nombre d’arrivées touristiques internationales devrait bientôt atteindre, voire dépasser l'objectif de 8 millions fixé pour l’ensemble de l’année.



Selon le chef de l’organe législatif, à travers les crises, les difficultés et les défis, le Vietnam est plus conscient de l’importance et du rôle décisif des forces intrinsèques, de la résilience et de l'autonomie dans le développement économique. L’une des leçons les plus importantes est de promouvoir les ressources intrinsèques pour répondre aux défis et aux incertitudes des facteurs externes. Le Vietnam doit se concentrer sur la résolution des défis internes, à la fois dans l’immédiat, à moyen et à long termes.



Vuong Dinh Huê a ensuite soulevé trois questions socio-économiques majeures, que sont les prévisions sur la situation économique de la région et du monde, les opportunités, les risques et les défis pour l'économie vietnamienne en 2023, 2024 et pour la période suivante ; la situation socio-économique actuelle, les difficultés, les défis, et la résilience de l'économie, des entreprises et des travailleurs vietnamiens, les prévisions pour 2023, 2024 et la période 2021-2025 ; les capacités endogènes, les motivations et les solutions fondamentales au service de la croissance et le développement socio-économique en 2023, 2024 et pour l'ensemble de la période 2021-2025.

Des délégués au forum. Photo: VNA



Placé sous le thème "Renforcer les capacités endogènes, créer des moteurs pour la croissance et le développement durable", ce Forum socio-économique est un événement annuel de l’Assemblée nationale. Lors des deux premières éditions, il a retenu une attention particulière de la part des électeurs, des entreprises vietnamiennes et étrangères. -VNA