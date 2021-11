Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê a estimé que le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, lors de la séance de questions-réponses, tenue vendredi 12 novembre à Hanoi, dans le cadre de la 2e session de la 15e Assemblée nationale (AN), a répondu pleinement et franchement aux questions des députés.

Le président de l’AN, Vuong Dinh Huê, a proposé au gouvernement, au ministre du Plan et de l'Investissement et aux autres ministres d'allouer des ressources et d'utiliser des paquets de soutien de manière transparente, ouverte, efficace, aux bonnes fins ; de s’efforcer d'allouer et de décaisser 90 % des capitaux pour les projets importants nationaux en 2021 ; et 100 % du budget prévisionnel attribué par l'AN pour 2022.

Le chef de l’organe législatif a également proposé d’élaborer des plans directeurs nationaux, des plans provinciaux et régionaux pour approbation, conformément à la Loi sur la planification, tout en soulignant que la planification du développement du delta du Mékong devrait être achevée avant décembre 2021.

Enfin, il a proposé de préparer soigneusement les principaux projets d'investissement nationaux dans les temps à venir, de réfléchir à leur faisabilité. -VNA