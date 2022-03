Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a présidé mardi 29 mars à Hanoi une réunion entre la délégation du Parti de l’Assemblée nationale et le comité permanent du comité du Parti de la province de Khanh Hoa (Centre).

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê lors de la séance de travail à Hanoi, le 29 mars. Photo : VNA

Le comité permanent du comité du Parti de la province de Khanh Hoa a fait rapport sur la mise en œuvre de la résolution n°09-NQ/TW du Bureau politique, en date du 28 janvier 2022, sur le développement de la province jusqu’en 2030 avec une vision à l’horizon 2045, ainsi que des résolutions de l’Assemblée nationale sur les affaires socio-économiques.

Au premier trimestre 2022, le comité du Parti et le comité populaire de la province de Khanh Hoa ont poursuivi des actions drastiques contre le Covid-19 pour transformer la province en zone «verte».

Khanh Hoa a enregistré des progrès socio-économiques par rapport à la même période l’année dernière, comme en témoigne un taux de croissance du PIBR estimé à 4,9%, l’indice de la production industrielle en hausse de 12,46%, les ventes au détail totales de biens et les recettes des services à la consommation en hausse de 7,1%, les exportations en hausse de 13,3% et les recettes touristiques en hausse de 55,3%. La sécurité sociale et les affaires culturelles ont également été promues.

En particulier, Khanh Hoa a achevé l’examen de la mise en œuvre sur 10 ans de la conclusion n°53-KL/TW du Bureau politique sur son développement jusqu’en 2020 avec une vision à l’horizon 2030. Sur cette base, le Bureau politique a publié la résolution n°09-NQ/TW sur le développement de la province jusqu’en 2030 avec une vision à l’horizon 2045.

Cette résolution vise à ce que Khanh Hoa devienne une ville sous l’autorité centrale d’ici 2030, méritant sa position particulièrement importante en termes de développement socio-économique, de défense, de sécurité et de souveraineté maritime, ainsi que son rôle de centre de connectivité et de porte d’entrée principale sur la Mer Orientale des Hauts Plateaux du Centre et des régions méridionales du Centre.

D’ici 2045, on espère qu’elle deviendra une ville intelligente avec un développement durable comparable à d’autres en Asie, un modèle dans la combinaison du développement socio-économique et de la défense-sécurité, une ville où il fait bon vivre et l’une des localités pionnières en matière de protection de l’environnement et l’atteinte du zéro émission nette.

Lors de la séance de travail, les responsables ont discuté des mesures visant à développer Khanh Hoa, en particulier la mise en place de mécanismes et de politiques spécifiques pour la province en vertu de la résolution n°09-NQ/TW. – VNA