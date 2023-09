Photo : VNA



Sofia (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue a visité le 26 septembre (heure locale) l'Université d'économie internationale et nationale de Sofia.Vuong Dinh Hue a exprimé sa joie et son émotion lors de sa visite à l'université, rappelant l'époque passionnante de 23 ans où il se tenait sur le podium universitaire vietnamien. Il a précisé qu'au cours de sa visite en Bulgarie , il avait reçu une profonde affection et un accueil chaleureux de la part des amis bulgares, ce laissant une profonde impression de la belle Bulgarie et du peuple bulgare très aimable.En tant qu'ami proche du peuple bulgare, le Vietnam s'intéresse, suit et félicite toujours les réalisations accomplies par le peuple bulgare en matière de développement socio-économiques et d'intégration européenne pour la prospérité et la stabilité du pays, a-t-il déclaré.Le dirigeant vietnamien a sincèrement remercié la Bulgarie en général et l'Université d'économie internationale et nationale de Sofia en particulier pour avoir aidé à former plus de 30 000 étudiants, chercheurs et travailleurs pour le Vietnam, dont beaucoup sont devenus des responsables clés de l'appareil d'État.Le recteur de l'université, le professeur Dimitar Dimitrov a déclaré que son université entretenait des relations de coopération efficaces avec un certain nombre d'universités vietnamiennes comme l'Université ouverte et l'Université des technologies de Ho Chi Minh-Ville. Il a apprécié l'intelligence, la créativité, l’assiduité et la diligence des étudiants vietnamiens, souhaitant élargir la coopération avec d'autres universités vietnamiennes dans un avenir proche.Vuong Dinh Hue a exprimé son plein soutien à l'Université d'économie internationale et nationale de Sofia pour élargir sa coopération avec les universités vietnamiennes. - VNA