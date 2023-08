Téhéran (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, en visite officielle en Iran, a rendu visite le 9 août à l’Iran House of Innovation and Technology (IHIT - Maison de l'innovation et de la technologie iran ienne) à Téhéran.Lors de l’événement, le Premier vice-président iranien, Mohammad Mokhber, et les dirigeants de l'IHIT ont déclaré se réjouir d'accueillir le président de l'Assemblée nationale vietnamienne en visite en Iran à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1973-2023).Ils ont également émis le souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam dans divers domaines. En particulier, selon les dirigeants iraniens, l'innovation et les sciences et les technologies sont les domaines prioritaires pour renforcer les relations entre les deux pays.