Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vuong Dinh Hue (gauche) et le secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire du Laos et président lao Thongloun Sisoulith. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue, a rendu une visite de courtoisie au secrétaire général du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, le 16 mai à Vientiane lors de sa visite officielle dans le pays.

Le législateur suprême a exprimé sa joie et son honneur de visiter le Laos pour la première fois en tant que président de l'AN vietnamienne.



Il a également exprimé son plaisir d'être témoin des grandes réalisations obtenues par le peuple lao ces dernières années sous la direction du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL), en particulier dans le maintien de la stabilité politique, la garantie de la sécurité et de la défense et la croissance économique dans le contexte de situation régionale et internationale compliquée et la pandémie de COVID-19.

Photo: VNA

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue a déclaré qu'il croyait que le peuple lao surmonterait tous les défis, mettrait en œuvre avec succès la Résolution adoptée lors du 11e Congrès national du Parti du Laos et son 9e plan quinquennal de développement socio-économique, et prendrait avec succès des mesures pour ouvrir des portes, relancer l'économie, stabiliser la macroéconomie et la finance, générer des emplois et continuer à faire du Laos un pays pacifique, indépendant, uni et prospère.

Le secrétaire général du Parti et président du Laos, Thongloun Sisoulith, a affirmé qu'il s'agissait de la première visite officielle au Laos d'un haut dirigeant du Vietnam dans le cadre de l'Année de la solidarité et de l'amitié entre le Laos et le Vietnam 2022 .

Photo: VNA

Les deux dirigeants ont hautement apprécié le solide développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos ces dernières années, dont les contributions très importantes de leurs organes législatifs.

Vuong Dinh Hue et Thongloun Sisoulith ont convenu que dans les temps à venir, les deux parties devraient promouvoir davantage la tradition de coopération étroite et fiable, mettre en œuvre conjointement les accords de haut niveau, renforcer et améliorer l'efficacité de la coopération bilatérale dans tous les domaines, au bénéfice des deux peuples.

En outre, le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith a souhaité que les Assemblées nationales des deux pays continuent à se coordonner pour contribuer à la mise en œuvre effective des accords bilatéraux, renforcent le partage d'expériences, notamment dans la construction et le perfectionnement des institutions, du système judiciaire et de la supervision suprême des activités des organismes de l'Etat, et se soutiennent mutuellement lors de forums parlementaires régionaux et internationaux. -VNA