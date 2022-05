Vientiane (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Laos, le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a rencontré lundi 16 mai l’ex-secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et ex-président Bounnhang Vorachit.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, rencontre l’ex-secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et ex-président Bounnhang Vorachit. Photo: VNA



Le président de l’AN, Vuong Dinh Huê, l’a informé des résultats de son entretien avec son homologue lao Saysomphone Phomvihane, en vue de continuer à approfondir, rendre plus pratique et plus efficace la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos de même que la coopération traditionnelle entre les deux organes législatifs.

Il a affirmé que les deux Partis et les deux États sont déterminés à créer une percée dans les relations économiques, commerciales et d'investissement, à la mesure des excellentes relations politiques entre les deux pays, ajoutant que l’AN du Vietnam et ses organes feraient de leur mieux pour promouvoir cette question.

De son côté, Bounnhang Vorachit a déclaré que la visite officielle au Laos du président de l'AN, Vuong Dinh Huê était une étape très importante pour les deux Partis et deux États dans le contexte où les deux pays organisent de nombreuses activités pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (5 septembre 1962) et le 45e de la signature de leur Traité d'amitié et de coopération (18 juillet 1977).

Il a souhaité voir les deux pays continuer à promouvoir la coopération socio-économique pour la porter à la hauteur de leurs bonnes relations politiques.

Il a déclaré que la coopération économique entre les deux pays est très importante, en particulier dans le contexte où les deux pays sont touchés par la pandémie de Covid-19, estimant que le renforcement de la coopération économique aiderait les deux pays à surmonter leurs difficultés actuelles, à se redresser et à se développer plus fort dans l'avenir.

Le président de l’AN, Vuong Dinh Huê et son homologue lao Saysomphone Phomvihane assistent à la cérémonie de mise en chantier du parc d’amitié Laos – Vietnam à Vientiane. Photo: VNA



Le même jour, le président de l’AN, Vuong Dinh Huê et son homologue lao Saysomphone Phomvihane ont assisté à la cérémonie de mise en chantier du parc d’amitié Laos – Vietnam, ouvrage d'une grande importance, notamment à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et des 45 ans de la signature de leur Traité d'amitié et de coopération.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam, le Bureau central du Parti révolutionnaire populaire lao, ont été désignés comme maîtres d’ouvrage.

Ce parc de 3 hectares, à Dong Mak Khai, deviendra un centre urbain majeur de la capitale Vientiane, ainsi qu'un symbole de la solidarité particulière entre les Partis, États et peuples vietnamiens et lao. -VNA