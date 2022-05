Vientiane (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a rencontré mardi 17 mai à Vientiane le président du Groupe des députés d'amitié Laos-Vietnam, Sounthone Sayachak, également vice-président de l'AN du Laos.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê. Photo: VNA



Vuong Dinh Huê a exprimé son plaisir de retourner au Laos pour une visite officielle à l'occasion de l'organisation par les deux pays des activités pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (5 septembre 1962) et le 45e anniversaire de la signature de leur Traité d'amitié et de coopération (18 juillet 1977) et l'Année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos 2022.

De son côté, Sounthone Sayachak a souhaité que la visite officielle au Laos du chef de l’organe législatif du Vietnam, Vuong Dinh Huê, soit fructueuse, contribuant ainsi au développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, ainsi qu'au renforcement des relations de coopération entre les deux organes législatifs.

Vuong Dinh Huê et Sounthone Sayachak ont discuté de nombreuses questions d'intérêt commun, y compris l'élaboration de lois lors de la prochaine session des deux AN, la construction de grands ouvrages nationaux et des infrastructures... ; de la coordination étroite, du partage d'expériences entre l'Assemblée nationale et le gouvernement de chaque pays pour assurer la mise en œuvre efficace des tâches assignées, en particulier dans la mise en œuvre des tâches législatives et le développement socio-économique.

Dans l’après-midi du 16 mai à Vientiane, le président du Conseil des affaires ethniques de l'AN du Vietnam, Y Thanh Ha Niê K’đăm s’est entretenu avec le président de la Commission des affaires ethniques de l'AN du Laos, Khamchanh So Ta Pa Seuth.

Le président du Conseil des affaires ethniques de l'Assemblée nationale du Vietnam, Y Thanh Ha Niê K’đăm (à gauche) et le président de la Commission des affaires ethniques de l'Assemblée nationale du Laos, Khamchanh So Ta Pa Seuth. Photo: VNA



Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir une coopération plus intégrale, à échanger les expériences entre les agences chargées des affaires ethniques.

Sur la base des accords signés, les deux parties souhaitent organiser de nombreuses conférences, séminaires, enquêtes, échanges de délégations pour renforcer davantage les relations spéciales et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, contribuant ainsi à assurer la stabilité politique, la sécurité nationale et le développement socio-économique. -VNA