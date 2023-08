Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue et des responsables et du personnel de l'ambassade du Vietnam à Jakarta, de la mission permanente du Vietnam auprès de l'ASEAN et de la communauté vietnamienne en Indonésie. Photo : VNA

Jakarta, 5 août (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a rencontré le 4 août des responsables et du personnel de l'ambassade du Vietnam à Jakarta, de la mission permanente du Vietnam auprès de l'ASEAN et de la communauté vietnamienne en Indonésie.Selon l'ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thong, environ 500 Vietnamiens vivent en Indonésie. Au fil des ans, l'ambassade s'est concentrée sur la protection des citoyens vietnamiens dans le pays, a-t-il déclaré.Il a noté que malgré la récession économique mondiale, le commerce bilatéral entre le Vietnam et l'Indonésie a encore augmenté annuellement de 10% chaque année pour atteindre 14 milliards de dollars en 2022. Il a estimé que l'objectif de 15 milliards de dollars fixé par les deux parties peut être atteint avant 2028.De nombreux Vietnamiens ont choisi l'Indonésie pour voyager, tandis que de nombreuses entreprises vietnamiennes ont investi dans le pays, a-t-il ajouté.Pendant ce temps, l'ambassadeur Nguyen Hai Bang, représentant permanent du Vietnam auprès de l'ASEAN, et le secrétaire général adjoint de l'ASEAN, Tran Duc Binh, ont déclaré que le Vietnam et l'Indonésie étaient des partenaires importants l'un pour l'autre au sein de l'ASEAN. La participation du haut législateur vietnamien à la 44e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-44) est une activité extérieure importante dans les aspects bilatéraux et multilatéraux, ont-ils souligné.Des représentants d'entreprises vietnamiennes en Indonésie ont proposé que l'AN et le gouvernement continuent de concevoir des politiques et des mesures visant à promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays.S'adressant à la rencontre, le président de l'AN, Vuong Dinh Hue, a souligné les bonnes relations entre le Vietnam et l' Indonésie , initiées par le président Ho Chi Minh et le président Sukarno.Il a déclaré que le Vietnam avec une population de 100 millions d'habitants et l'Indonésie avec près de 300 millions d'habitants ont un grand potentiel de coopération, demandant aux entreprises, aux agences diplomatiques et à la communauté vietnamiennes de continuer à promouvoir la collaboration bilatérale dans les domaines prometteurs vers l'objectif de 15 milliards de dollars du commerce bilatéral dans les deux sens. L'Indonésie est actuellement le troisième plus grand partenaire commercial du Vietnam parmi les membres de l'ASEAN, a-t-il noté.Il a espéré que l'ambassade et la communauté vietnamienne continueront à servir de pont reliant les deux pays. Il a également demandé au Bureau du commerce du Vietnam de créer des conditions optimales pour les entreprises des deux parties afin de promouvoir le partenariat.Il a affirmé que le Parti et l'État considèrent toujours la communauté vietnamienne à l'étranger comme une partie indispensable de la nation vietnamienne, et a exprimé son espoir que la communauté vietnamienne en Indonésie maintiendra la langue et la culture du Vietnam.Il a estimé qu'il était nécessaire d'organiser une journée de la langue vietnamienne à l'étranger, ainsi que la construction d'institutions culturelles pour que les Vietnamiens des autres pays puissent se rassembler.- VNA