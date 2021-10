Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a rencontré le 12 octobre à Hanoï des représentants de chefs d'entreprise modèle d an s l'application des sciences et technologies, à l'occasion de leur participation au Forum des chefs d'entreprise du Vietnam et honorant des marques fortes.Les chefs d’entreprise ont proposé à l'Assemblée nationale et au gouvernement de créer les conditions permettant aux entreprises de développer les infrastructures des réseaux de télécommunications dans les zones en situation économique difficile ; d’envisager des priorités fiscales ; de promouvoir l'application et le développement des technologies de l'information, la transformation numérique ; de créer un cadre juridique pour la transformation numérique nationale.Selon Vuong Dinh Hue, dans l’avenir, il est nécessaire d'être plus déterminé à prendre des mesures pour surmonter rapidement l'impact du COVID-19, de minimiser les dommages et de restaurer progressivement l'économie.