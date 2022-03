Le président de l'AN Vuong Dinh Hue (gauche) reçoit une délégation des entreprises américaines. Photo : VNA

La délégation de haut rang des entreprises américaines était composée d'entreprises américaines spécialisées dans les articles de consommation, l'énergie industrielle, les technologies de l'information et les services financiers.Vuong Dinh Hue a remercié la communauté des affaires américaine, en particulier les membres du Conseil commercial États-Unis-ASEAN, pour leur soutien au Vietnam pendant la période difficile de la pandémie de COVID-19.Il a affirmé la détermination du Parti et de l'État du Vietnam à créer des conditions favorables pour que la communauté des affaires, notamment les entreprises et les investisseurs américains et les membres du Conseil commercial États-Unis-ASEAN, continue à investir avec succès au Vietnam.Il a souligné que Hanoï attache toujours une grande importance à ses relations avec Washington et est disposée à continuer à développer le partenariat intégral bilatéral de manière profonde, efficace et substantielle sur la base du bénéfice mutuel.Il a estimé que les relations Vietnam-Etats-Unis ont enregistré un bon développement ces dernières années, avec le maintien des échanges et des contacts à tous les niveaux, dont des visites de hauts dirigeants.La valeur des exportations et des importations entre le Vietnam et les États-Unis en 2021 a dépassé 111 milliards de dollars. Il s'agit d'un chiffre très impressionnant, en particulier dans le contexte où de nombreuses chaînes d'approvisionnement sont perturbées et le commerce entravé en raison du lourd impact de la pandémie de COVID-19.En particulier, le Vietnam est devenu l'un des neuf principaux partenaires commerciaux des États-Unis.Vuong Dinh Hue a remercié l’administration américaine et les entreprises pour leur aide au Vietnam dans la réponse à la pandémie de COVID-19, en particulier pour avoir fourni au Vietnam plus de 29 millions de doses de vaccins par le biais de mécanismes ou d'un soutien direct.Il a noté que la réponse au changement climatique est devenue un domaine de coopération stratégique entre les deux pays.L'Assemblée nationale du Vietnam s'est engagée à continuer à faire tout son possible pour créer un environnement favorable aux affaires et à l'investissement pour tous les secteurs économiques, entreprises et investisseurs, dont ceux des États-Unis et du Conseil commercial Etats-Unis-ASEAN, a-t-il réitéré.Lors de la réception, Ted Osius a déclaré que les entreprises américaines sont très fières de coopérer avec le Vietnam non seulement dans le domaine des affaires, mais également dans les efforts liés à la reprise post-économique et à la mise en œuvre du programme de vaccination anti-COVID-19.Pour leur part, les entreprises américaines souhaitent coopérer avec le Vietnam pour développer l'économie numérique et ont exprimé l'espoir que Vuong Dinh Hue soutiendrait les membres du Conseil pour développer la production et les investissements dans le pays, en particulier dans des domaines tels que le gaz de pétrole liquéfié, le stockage portuaire et les services logistiques … - VNA