Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, et les délégués. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a reçu ce vendredi 15 septembre à Hanoï le vice-président de l'Assemblée populaire nationale d’Algérie (APN), Moundir Bouden.



Saluant la participation de Moundir Bouden et de jeunes parlementaires algériens à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires organisée au Vietnam, Vuong Dinh Huê a souligné que le Vietnam privilégiait la consolidation et le développement de l’amitié et de la coopération avec les pays amis traditionnels, dont l'Algérie.



Il a estimé que la présence du vice-président de l'APN Moundir Bouden et de la délégation de jeunes parlementaires algériens à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires était une illustration de l'amitié traditionnelle entre les deux pays.



De son côté, Moundir Bouden a hautement apprécié le débat sur le renforcement des capacités numériques des jeunes, la cérémonie d'ouverture, les première et deuxièmes séances plénières de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires.



Les deux dirigeants ont estimé que dans les temps à venir, les deux pays devraient promouvoir leur coopération économique, commerciale et d'investissement.



Moundir Bouden a affirmé que l'Algérie était prête à servir de pont entre le Vietnam et le marché africain, souhaitant voir davantage d'investisseurs vietnamiens venir investir dans son pays.



Le chef de l’organe législatif vietnamien a affirmé que le Vietnam était prêt à servir de porter d’accès entre l’Algérie et l'ASEAN, un marché dynamique avec 650 millions d'habitants et la cinquième économie mondiale.



A cette occasion, le vice-président de l'APN a exprimé l'espoir que les deux parties favoriseraient l'échange de délégations de groupes parlementaires d'amitié, proposant à l’Assemblée nationale vietnamienne d’aider l’APN à devenir observateur de l’Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA). -VNA