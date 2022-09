Hanoi, 28 septembre (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a rencontré, mercredi, 28 septembre, à Hanoï, le général Singsuk Singpai, premier vice-président du Sénat thaïlandais, en visite au Vietnam, pour appréhender les expériences sur la prévention et la lutte contre la corruption.

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê (droite) et le général Singsuk Singpai, premier vice-président du Sénat thaïlandais. Photo : VNA



Éradiquer la corruption et les pratiques malsaines est une priorité de notre pays, a déclaré Vuong Dinh Huê. Le Vietnam a constitué un Comité de pilotage national sur la prévention et la lutte contre la corruption qui dirige les antennes locales. Sa mission consiste à détecter et à poursuivre devant la justice les cadres corrompus, a-t-il expliqué.

L’Assemblée nationale du Vietnam a mis en place la loi sur la prévention et la lutte anticorruption pour créer un cadre juridique pour ce travail. Toutes les décisions de l'Assemblée nationale sont axées sur la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité, ainsi que sur la pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage.

L'Assemblée nationale du Vietnam continue d'améliorer la qualité des activités législatives, de surveiller et de décider des questions nationales importantes pour contribuer plus efficacement à la lutte contre la corruption et le gaspillage, la pratique de l'économie, à l'anti-gaspillage, a-t-il souligné.

Singsuk Singpai a, pour sa part, suggéré de renforcer les liens entre les groupes de parlementaires d’amitié et les deux peuples. Le Vietnam a réussi à retrouver son rythme de croissance et il est temps de dynamiser les échanges entre nos deux pays, a-t-il dit.

Il a également invité Vuong Dinh Huê à participer au 30e Forum parlementaire d’Asie-Pacifique qui se tiendra en Thaïlande en octobre prochain. - VNA