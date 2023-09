Dhaka (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Banladesh, le président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê a reçu vendredi 22 septembre à Dhaka le président du Parti communiste du Bangladesh (PCB), Shah Alam, celui du Parti des travailleurs du Bangladesh, Rashed Khan Menon, également président de la Commission permanente du Parlement bangladais sur le ministère de la Protection sociale.

Recevant le président du PCB, le président de l'AN Vuong Dinh Huê a exprimé l'espoir que cette visite contribuerait à consolider et à accroître les relations amicales et à promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (droite) et le président du Parti communiste du Bangladesh, Shah Alam. Photo: VNA

Affirmant que le Parti communiste du Vietnam (PCV) valorise toujours les bonnes relations d'amitié traditionnelles avec le PCB, le dirigeant vietnamien a souhaité voir le PCB mettre en œuvre avec succès les objectifs et les tâches fixés, continuer à promouvoir son son rôle de pionnier dans le mouvement communiste et de gauche au Bangladesh, contribuant à la construction du Bangladesh pacifique, démocratique, développé et prospère.

Sur la base des relations entre les deux Partis, le président du PCB Shah Alam a espéré que le Vietnam pourrait bientôt devenir un partenaire de développement du Bangladesh.

Les deux dirigeants ont souligné la nécessité de renforcer la coopération d'amitié dans les temps à venir, de continuer à promouvoir les relations entre les deux Partis et les deux pays, les investissements et le commerce, en particulier d'ouvrir prochainement des vols directs, facilitant les échanges entre les deux parties.

Shah Alam a souhaité que de plus en plus d'entreprises vietnamiennes viennent au Bangladesh pour investir et faire des affaires.

Les deux dirigeants ont également exprimé leur point de vue selon lequel les deux pays continuent de soutenir mutuellement leurs points de vue et leurs positions dans les forums multilatéraux et internationaux, notamment en respectant l'esprit de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, garantissant la sécurité, la sûreté et la liberté de la navigation en Mer Orientale, en résolvant les différends par des moyens pacifiques.

Lors de la réception avec le président du Parti des travailleurs du Bangladesh, Rashed Khan Menon, également président de la Commission permanente du Parlement bangladais sur le ministère de la Protection sociale, Vuong Dinh Hue a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam avaient souhaité toujours renforcer les relations d'amitié traditionnelles avec le Bangladesh dans tous les canaux et domaines, et voir le Parti communiste du Vietnam et le Parti des travailleurs du Bangladesh renforcer l'échange d'expériences, de théories et de pratiques sur l’édification du Parti, la construction nationale et le développement dans le contexte actuel.

Le président du Parti des travailleurs du Bangladesh, Rashed Khan Menon, également président de la Commission permanente du Parlement bangladais sur le ministère de la Protection sociale et le président de l'AN Vuong Dinh Hue. Photo: VNA

Concernant la coopération économique, le président de l'AN du Vietnam, a reconnu qu'il s'agissait d'un domaine qui devait être promu dans les temps à venir et déclaré que dans l'après-midi du 22 septembre, les deux pays tiendraient à Dhakaun un forum de politiques et des lois sur le commerce et l'investissement avec la participation d'environ 150 entreprises, investisseurs et dirigeants des ministères et branches concernés.

De son côté, Rashed Khan Menon a affirmé que les relations entre le Vietnam et le Bangladesh se sont développées dans tous les domaines. En particulier, les relations commerciales et d'investissement ont obtenu de nombreux résultats positifs ces dernières années, a-t-il estimé, tout en remerciant le Vietnam pour avoir fourni du riz au Bangladesh.

Il a déclaré que les deux parties pouvaient absolument renforcer une coopération plus étroite, dans l’intérêt commun, espérant que les deux parties augmenteraient les échanges de délégations, notamment de jeunes et de femmes... -VNA