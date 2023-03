Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (debout), lors de la séance de travail. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a présidé le 9 mars à Hanoï une séance de travail concernant le projet de loi foncière (amendée) et les premiers résultats du recueil d'avis sur ce texte.



La séance de travail a réuni des représentants de la permanence de la Commission économique, du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. Les vice-présidents de l’Assemblée nationale Nguyen Duc Hai et Nguyen Khac Dinh, ainsi que le vice-Premier ministre Tran Hong Ha, y ont également été présents.



Selon un rapport présenté lors de la séance de travail, toutes les 63 provinces et grandes villes du pays ont mis en œuvre le recueil d’avis du peuple sur le projet de loi foncière (amendée).



Lors de la séance de travail, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a affirmé que le recueil d’avis du peuple sur le projet de loi foncière (amendée) recevait actuellement un large soutien. La synthèse préliminaire des avis montrent une grande appréciation des efforts des organes concernés. Il a également insisté sur la nécessité de respecter tous les avis de la population, de poursuivre les études sur les problèmes qui reçoivent des opinions divergentes…



Le recueil d’avis du peuple sur le projet de loi foncière (amendée) se terminera le 15 mars 2023. Le 25 mars, les organes doivent finaliser leurs rapports et les envoyer au Comité permanent de l'Assemblée nationale.-VNA