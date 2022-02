Le président de l'AN offre de l’encens à la cité impériale de Thang Long . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Mercredi matin, le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue est allé offrir de l'encens pour commémorer les ancêtres au palais Kinh Thien, cité impériale de Thang Long à Hanoï, et prier pour la paix et le développement du pays.

Vuong Dinh Hue et d'autres dirigeants ont exprimé leur détermination à promouvoir la volonté et la force de grande union nationale combinée avec celle de l'époque; à accélérer le processus d'industrialisation et de modernisation du pays ; à construire et défendre fermement la Patrie, à maintenir un environnement de paix et de stabilité pour un Vietnam riche, fort, démocratique, juste et civilisé.

A cette occasion, il a eu une rencontre avec des cadres et employés de la cité impériale de Thang Long. Il les a encouragés à faire de leur mieux pour préserver et contribuer à diffuser les précieuses valeurs de la cité impériale de Thang Long - un patrimoine culturel mondial.-VNA