Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a eu, mardi, 26 juillet, une réunion avec le comité permanent du Parti pour la province centrale de Quang Ngai.

Photo : VNA

Il a appelé les autorités locales à s’appliquer à stimuler la croissance et à faire de Quang Ngai un pôle économique du Centre.

Le président de l’AN a exhorté Da Nang à appliquer les conclusions de la Résolution no39 sur le développement socioéconomique et la sécurité du Centre septentrional et littoral. Il faut miser sur une croissance durable et l’intégration régionale, et notamment sur la connexion des zones économiques Dung Quât et Chu Lai», a-t-il demandé.

Il s'est dit heureux de voir Quang Ngai obtenir des résultats importants et considérables en 2021 et au premier semestre de cette année. Malgré les nombreux défis causés par le changement climatique, les catastrophes naturelles et le COVID-19, la province a connu des progrès remarquables en matière de développement socio-économique, avec une croissance de son produit intérieur brut régional (PIBR) atteignant 6,05 % l'an dernier et 6,34 % au premier six mois de 2022.

L'agriculture est demeurée le principal moteur de croissance de la province, affichant une croissance de 14,5 %. Le tourisme et les services ont rebondi, comme en témoignent une augmentation de 44% en glissement annuel du nombre d'arrivées de touristes dans la province au premier semestre et une augmentation de 21% en glissement annuel des revenus du tourisme.

Le chiffre d'affaires du commerce extérieur a augmenté de 27,8 % pour atteindre 1,8 milliard de dollars en 2021. Les chiffres étaient respectivement de 25 % et de près de 1,08 milliard de dollars au premier semestre.

L'année dernière, Quang Ngai a collecté près de 24.200 milliards de dongs (1,03 milliard de dollars) de recettes budgétaires, soit 51,1 % de plus que l'objectif annuel. La collection du premier semestre a été estimée à près de 16,95 billions de dongs, soit 88,1% du plan de cette année.

Le plus haut législateur a également souligné plusieurs lacunes de la province, affirmant que la province doit faire plus pour tirer le meilleur parti de ses avantages dans les infrastructures de commerce, de services, de tourisme, d'immobilier et de parc industriel. Son PIBR par habitant était relativement faible, s'élevant à 3.360 dollars par personne, tandis que le pourcentage de travailleurs ruraux est resté élevé.

Il voulait que Quang Ngai devienne une plaque tournante développée de la région centrale et une destination touristique connues car il y a beaucoup de place pour que le secteur prospère dans la province.

Vuong Dinh Huê a demandé à Quang Ngai de poursuivre le redressement économique et de réaliser les programmes de développement national. En plus d’améliorer l’environnement des affaires, il faut investir davantage dans la culture, l’éducation et garantir et le bien-être des habitants. - VNA