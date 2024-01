Le président de l'AN assiste à la cérémonie annonçant la création du chef-lieu de Viet Yen. Photo : VNA

Bac Giang, 19 janvier (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a assisté, le 18 janvier au soir, à une cérémonie d'annonce de la Résolution du Comité permanent de l'Assemblée nationale sur la création du chef-lieu de Viet Yen et de ses quartiers dans la province septentrionale de Bac Giang.Selon la Résolution, le chef-lieu de Viet Yen est créée sur la base de l'ensemble de la zone naturelle et de la population du district de Viet Yen. Le canton comprendra 17 unités administratives au niveau communal, dont neuf quartiers et huit communes.Le président de l'AN, Vuong Dinh Hue, a déclaré que la création du chef-lieu de Viet Yen constitue une prémisse cruciale pour stimuler le développement économique et améliorer la vie matérielle et spirituelle de la population locale.Il a souligné l'importance de l'événement, affirmant qu'il marquait une étape non seulement pour l'organisation du Parti, l'administration et la population du chef-lieu de Viet Yen, mais aussi dans le parcours de développement et d'intégration de Bac Giang et dans son accélération de l'industrialisation et de la modernisation.Le plus haut législateur a exhorté les comités et les administrations du Parti à tous les niveaux, ainsi que la population locale, à se concentrer sur l'exploitation de ses ressources internes, de son potentiel et de ses forces, en exploitant pleinement les avantages liés à la situation géographique et aux paysages historiques et culturels, ainsi qu'aux opportunités, et à redoubler d'efforts pour surmonter les défis pour assurer le développement rapide et durable du chef-lieu de Viet Yen.Il a déclaré que la localité devrait également prêter attention à la mobilisation et à l'utilisation efficace des ressources, en particulier des ressources humaines de haute qualité travaillant dans la gestion de l'État, la gestion des entreprises et la promotion du développement scientifique et technologique et se concentrer sur l'investissement et l'amélioration de la qualité des zones urbaines, en reliant le développement urbain à la croissance économique en évoluant vers un modèle urbain vert et intelligent qui s'adapte au changement climatique, contribuant ainsi à faire du Viet Yen un moteur du développement socio-économique de Bac Giang.Le président de l'AN a également souligné la nécessité pour la localité d'améliorer la direction des organisations du Parti, de construire un système politique rationalisé et efficace, d'accélérer les réformes administratives et l'application des technologies de l'information et de prendre des mesures pour améliorer la gestion de l'État, en particulier la gestion des terres.Des ressources doivent être allouées au développement des infrastructures techniques, à la protection de l'environnement et à la formation de ressources humaines de haute qualité, a-t-il ajouté.Dans son processus de développement, le district de Viet Yen est devenu un point brillant dans la province de Bac Giang et dans la région montagneuse du Nord, avec une valeur de production augmentant de 19,94 % en 2023 et de 25,56 % par an au cours de la période 2020-2023.Ces résultats ont contribué au développement rapide et régulier de la province de Bac Giang, aidant Bac Giang à devenir le leader du pays en termes de croissance du GRDP en 2023.- VNA