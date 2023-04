Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue et des représentantes exceptionnelles du Club des femmes journalistes du Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue a rencontré lundi matin 17 avril à Hanoï des représentantes exceptionnelles du Club des femmes journalistes du Vietnam.

Vuong Dinh Hue a apprécié les réalisations obtenues par le Club des femmes journalistes du Vietnam au cours de ces 20 dernières années. Il a notamment souligné le rôle important de la presse dans l'interaction entre l'Assemblée nationale, le peuple et les électeurs, affirmant que lui-même, d'autres membres du Comité chargé des affaires du Parti de l'AN, le secrétaire général de l'AN et le bureau de l'AN ont créé les meilleures conditions possibles pour que la presse couvre les activités de l'AN.



A cette occasion, Vuong Dinh Hue a partagé des informations sur le prix Dien Hong, prix national de la presse sur l'AN et des conseils populaires, et a suggéré au Club des femmes journalistes du Vietnam d'y participer activement.

Le président de l'AN du Vietnam Vuong Dinh Hue prend la parole. Photo: VNA



Analysant la situation nationale et internationale, il a demandé à ceux qui travaillent dans le journalisme de bien comprendre le point de vue selon lequel la presse est "une arme tranchante et un outil utile" du Parti sur le front idéologique.

Toujours selon lui, dans n'importe quelle situation, les journalistes révolutionnaires du Vietnam doivent rester calmes, éveillés, inébranlables et déterminés pour contribuer à l'œuvre de Renouveau lancée et dirigée par le Parti ; renforcer la protection des fondements idéologiques du Parti, lutter résolument contre les points de vue erronés et hostiles ; et s'engager résolument dans la lutte contre la corruption et les autres pratiques malsaines, etc., a poursuivi Vuong Dinh Hue.

La presse doit devenir un véritable pont reliant le Parti, l'État et l'AN au peuple, a-t-il conclu. -VNA