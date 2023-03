Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, s'exprime lors du colloque. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Un colloque sur le projet de loi foncière (amendée) a eu lieu le 4 mars à Hanoï, sous la coprésidence du président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, et du directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh et président du Conseil théorique central, Nguyen Xuan Thang.



Organisé sous format hybride par l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, ce colloque visait à créer un forum pour recueillir des avis sur le projet de loi foncière (amendée).



Lors du colloque, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a souligné les questions fondamentales qui doivent être bien appréhendées lors de la modification et du complément de la loi foncière.



Plus précisément, selon lui, il est nécessaire de suivre de près les lignes directrices, les orientations et les politiques définies dans les documents du XIIIe Congrès national du Parti. Il est également important de garder les dispositions dont l’efficacité a été prouvée au fil des périodes, d'assurer la cohérence, la synchronicité et la faisabilité du système juridique, créant une force motrice pour le développement socio-économique. Il est en outre indispensable que le processus de modification de la loi soit mené de manière méthodique, scientifique et objective. -VNA