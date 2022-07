Le président de la Cour populaire suprême du Vietnam, Nguyen Hoa Binh, rencontre Sebastian Bockemühl, représentant du ministère fédéral de la Justice. Photo: VNA

Berlin (VNA) – Une haute délégation de la Cour populaire suprême du Vietnam, conduite par son président Nguyen Hoa Binh, a effectué une visite du 29 juin au 3 juillet en Allemagne.

La visite avait pour objectif d'étudier des expériences allemandes en matière de réforme judiciaire.

La délégation vietnamienne a travaillé avec la Cour suprême fédérale de Karlsruhe, le ministère fédéral de la Justice, le secrétaire général du Réseau européen des juges non professionnels, le Tribunal pénal de Berlin et l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne.

Au cours des séances de travail, la délégation vietnamienne s’est renseignée sur le modèle des juges non professionnels, l'organisation et le fonctionnement des systèmes judiciaires fédéraux et étatiques, et l'indépendance des juges dans les procès. En particulier, la délégation vietnamienne a écouté des experts juridiques allemands faire une présentation approfondie sur le système de justice allemand pour mineurs.

La séance de travail avec le Réseau européen des juges non professionnels. Photo: VNA

Après l'Allemagne, la délégation de la Cour populaire suprême du Vietnam se rendra en France pour une visite du 4 au 9 juillet sur invitation de la Cour de Cassation de la République française. -VNA