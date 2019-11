Nurlan Nigmatulin, président de la Chambre basse du Parlement du Kazakhstan, prend la parole à l'Université de Hanoi (Photo: Vietnamplus)

Hanoï, le 15 novembre (VNA) - Le 15 novembre, Nurlan Nigmatouline, président de la Chambre basse du Parlement du Kazakhstan, a conclu sa visite officielle au Vietnam, qui a débuté le 13 novembre.

Au cours de la visite, le leader de la chambre basse du Kazakhstan s'est entretenu avec la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a assisté à une séance de travail de l'AN en tant qu'observateur et a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Il a également participé à un échange avec le personnel et des étudiants de l'Université de Hanoï et s'est rendu dans la ville de Da Nang.

Au cours de leurs contacts, les deux parties ont convenu que la visite du président de la chambre basse du Kazakhstan marquait une étape importante dans l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre les deux pays.

Les deux parties se sont engagées à unir leurs efforts pour développer les liens entre les deux législatures et pour promouvoir le partenariat économique et commercial des deux pays, en particulier dans les domaines de la force du Vietnam et de la demande du Kazakhstan, tels que l'industrie légère, l'industrie alimentaire et le textile-habillement, à rechercher d'opportunités et de moyens d'optimiser les avantages offerts par l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union eurasienne.

Les deux parties se sont engagées à continuer à se coordonner et à se soutenir mutuellement dans les forums régionaux et internationaux, notamment en 2020, lorsque le Kazakhstan présidera la Conférence sur l'interaction et les mesures de confiance en Asie et le Vietnam sera le président de l'ASEAN et de la 41e Assemblée interparlementaire ainsi que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2020-2021.

Les deux parties ont convenu d'étudier la possibilité de signer un accord de coopération entre les deux organes législatifs, jetant ainsi les bases d'un partenariat durable et efficace.

Ils se sont engagés à augmenter les échanges de délégations entre les deux parlements et à partager leurs expériences en matière d'élaboration de lois. -VNA