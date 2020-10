La Havane (VNA) - Cuba continue à renforcer les relations de solidarité et de coopération fraternelle avec le Parti, l’État et le peuple vietnamiens, à la hauteur avec leurs relations bilatérales "exemplaires" tel qu’évalué par le leader Fidel Castro, a déclaré le président cubain Miguel Díaz-Canel.



En recevant le nouvel ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Thanh Tùng, venu lui présenter leurs lettres de créance, le 14 octobre à La Havane, le président Díaz-Canel a exprimé son admiration devant l’histoire héroïque du Vietnam, ses grandes réalisations dans le développement national, ainsi que sa prévention efficace de la pandémie du Covid-19.



Le président cubain a proposé aux deux pays de développer la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce et l’investissement pour les porter à la même hauteur que leurs bonnes relations politiques.



Il a tenu en haute estime le soutien mutuel et la coopération opportune et pratique entre les deux nations dans la lutte anticoronavirus, les considérant comme une preuve vivante de la solidarité et de la fraternité entre Cuba et le Vietnam en 2020, année où ils célèbrent le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques.



Pour sa part, l’ambassadeur Lê Thanh Tùng a affirmé que le Vietnam reconnaissait toujours et remerciait Cuba pour son grand soutien spirituel et matériel tout au long de l’histoire ; et a souligné la position conséquente du pays de soutenir la cause révolutionnaire du peuple cubain.



Le Vietnam attache une grande importance à la consolidation, à l’approfondissement et à l’élargissement des liens de solidarité fraternelle, de coopération intégrale et de confiance mutuelle entre les deux pays, établis par le Président Hô Chi Minh et le commandant en chef Fidel Castro il y a six décennies, a-t-il souligné.



Le diplomate vietnamien s’est également déclaré réjoui que Cuba appartenait au groupe des rares pays au monde qui mettront en œuvre bientôt des essais cliniques d’un vaccin contre le coronavirus.



Il a exprimé la confiance que le peuple cubain mettrait en œuvre avec succès le processus de mise à jour de son modèle socio-économique ainsi que sa nouvelle Stratégie de développement socioéconomique. –VNA