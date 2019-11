Le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, lors d'un événement le 22 novembre à Pékin. Photo : AFP/VNA



Pékin (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, a présenté le 22 novembre à Pékin ses lettres de créance au président chinois, Xi Jinping.



A cette occasion, l’ambassadeur a transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, au secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping. Il lui a également transmis l’invitation des dirigeants du Parti et de l’Etat vietnamiens à effectuer une visite au Vietnam en 2020, année où les deux pays fêteront le 70e anniveraire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.



L’ambassadeur Pham Sao Mai s’est engagé à faire de son mieux pour promouvoir le développement sain, stable et durable des relations entre les deux Partis, les deux pays.



Le secrétaire général du PCC et président chinois a indiqué le développement positif des relations entre la Chine et le Vietnam lors de ces derniers temps. Il a insisté sur la nécessité de maintenir les échanges de haut niveau, de renforcer la coopération mutuellement avantageuse ainsi que les échanges entre Vietnamiens et Chinois, pour réaliser de nouvelles avancées des relations bilatérales dans les temps à venir. -VNA