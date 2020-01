L’ambassadeur du Vietnam au Myanmar, Ly Quoc Tuan (3e à gauche), et le président birman U Win Myint (3e à droite). Photo: VNA

Nay Pyi Taw (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam au Myanmar, Ly Quoc Tuan, a remis une lettre de créance au président birman U Win Myint le 30 janvier à la capitale Nay Pyi Taw du Myanmar.

Recevant l’ambassadeur nouvellement accrédité, le président birman U Win Myint a passé en revue les relations bilatérales de longue date qui ont été cultivées par le général Aung San et le président Hô Chi Minh, et les réalisations obtenues dans les relations entre les deux pays au cours des dernières années.

À cette occasion, l'ambassadeur Ly Quoc Tuan a transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, au président U Win Myint, soulignant que le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Myanmar constitue une base d'un fort développement des domaines de la coopération entre les deux pays, notamment lorsque le Vietnam assume les rôles de président de l'ASEAN 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021.

Lors de la réunion, les deux parties ont discuté de la célébration du 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (1975-2020) et de la promotion des investissements des entreprises vietnamiennes au Myanmar. -VNA