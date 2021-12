Hanoi (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a salué lundi 20 décembre la Commission militaire centrale, le ministère de la Défense et les comités du Parti à tous les niveaux pour leur direction en matière de défense et de sécurité nationales malgré une série de difficultés et de défis cette année.

Le président Nguyên Xuân Phuc à la conférence militaro-politique nationale 2021 à Hanoi, le 20 décembre. Photo : VNA

S’adressant à la conférence militaro-politique nationale 2021, qui s’est tenue virtuellement à Hanoi, le chef de l’Etat, qui est le commandant en chef des Forces armées populaires et président du Conseil national de défense et de sécurité, a déclaré que la commission et le ministère avaient bien rempli leur rôle de conseillers du Parti et de l’Etat en matière de défense et de sécurité nationales.



Ils ont rempli leur devoir de défendre fermement l’indépendance nationale, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale, en se tenant toujours prêts à combattre et en maintenant une gestion stricte de l’espace aérien, des eaux, des frontières, de l’intérieur et du cyberespace du pays.



En particulier, il a salué le ministère pour avoir mobilisé les plus grandes forces jamais déployées au cours des cinq dernières décennies pour travailler en première ligne de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.



Concernant les objectifs et les tâches pour 2022, il a exhorté la commission et le ministère à améliorer les travaux de prévision et de conseil, à combiner étroitement la défense et la sécurité nationales avec les affaires extérieures et à renforcer la coopération internationale à cet égard.



Pour la lutte contre l’épidémie et la réponse aux catastrophes naturelles, le dirigeant a déclaré que davantage d’efforts accrus étaient nécessaires dans la mobilisation de masse et la coordination entre les ministères, les agences et les localités.



Le président Nguyên Xuân Phuc a déclaré que l’armée devrait être pionnière dans la lutte contre les points de vue erronés et hostiles en matière d’idéologie culturelle et dans le maintien de l’idéologie du Parti au sein de l’armée.



Il a également demandé à l’armée d’intensifier la lutte contre la corruption, de resserrer les disciplines du Parti et de l’armée et de renforcer la solidarité interne.



Le chef de l’Etat s’est déclaré convaincu qu’avec l’esprit de solidarité et de démocratie, et le sens élevé des responsabilités, la commission, le ministère et l’ensemble de l’armée accompliront leurs tâches.



La tâche immédiate est d’assurer la sécurité des principaux événements du pays et des vacances du Nouvel An lunaire et de recruter plus de soldats pour l’armée, a-t-il indiqué.



A l’occasion du 77e anniversaire de l’Armée populaire du Vietnam (22 décembre), le président Nguyên Xuân Phuc a adressé ses salutations à tous les officiers et soldats de l’armée. – VNA