Hanoï, 8 mars (VNA) - Un vol de Vietnam Airlines transportant 287 Vietnamiens évacués d’Ukraine vers la Roumanie, a atterri mardi après-midi, 8 mars, à l'aéroport international de Noi Bai, à Hanoï.

Le premier vol de rapatriement depuis l'Ukraine a atterri lundi après-midi, 8 mars, à Hanoï. Photo : VNA

Au départ de Bucarest, la capitale roumaine, il s'agit du premier vol de rapatriement organisé et entièrement financé par le gouvernement du Vietnam pour ramener chez eux des Vietnamiens vivant dans des zones ravagées par la guerre en Ukraine. Parmi eux, 71 enfants de moins de 12 ans.

Ils ont été accueillis à l'aéroport par le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu et des représentants du Front de la Patrie du Vietnam et des ministères concernés.

Il s'agit du premier vol de rapatriement organisé et entièrement financé par le gouvernement du Vietnam. Photo : VNA

Selon les représentations vietnamiennes en Ukraine et dans les pays voisins, à 18h00 lundi 7 mars, elles ont accueilli environ 3.500 Vietnamiens évacués des zones de guerre en Ukraine.



Dans les détails, plus de 2.200 personnes sont arrivées en Pologne, environ 830 autres en Roumanie, 310 en Hongrie, plus de 100 en Slovaquie et environ 20 en Russie.



Les représentations vietnamiennes ont pris en charge les procédures et les documents nécessaires à l’entrée et au transit des ressortissants, et se sont coordonnées avec les autorités locales et les associations vietnamiennes locales pour les accueillir, organiser des hébergements temporaires, leur fournir de la nourriture et des articles de première nécessité.

Les missions vietnamiennes les ont aidés à accomplir les démarches légales requises pour entrer dans ces pays tiers . Photo : VNA

Le ministère des Affaires étrangères avait travaillé avec les ministères et agences concernés et les compagnies aériennes pour deux vols de rapatriement. Celui de Roumanie vient d'arriver à Hanoï, et l'autre partira de Pologne le 9 mars.- VNA