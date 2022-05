Photo: VNA

Can Tho (VNA) – Le Réseau d’affaires résilient au changement climatique dans le delta du Mékong (Mekong Delta Resilient Business Network-MRBN) a vu le jour lors d’une cérémonie organisée le 6 mai dans la ville de Can Tho (Sud).

L’événement a été organisé par l’antenne de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) à Can Tho et la Fondation d’Asie (TAF – The Asia Foundation).

Il s’agit du premier réseau d’affaires résilient au changement climatique au Vietnam. Son comité exécutif comprend 39 membres dont des représentants d'organisations et d'entreprises spécialisées dans la recherche, la science, la production et le commerce, l'exportation de riz et de fruits, les technologies climatiques, la logistique.

Le MRNB devra non seulement lancer des initiatives, promouvoir l’échange d’expériences, mais aussi donner des conseils au gouvernement dans l’élaboration de politiques climatiques, selon Nguyen Phuong Lam, directeur de l’antenne de la VCCI à Can Tho.

Des représentants d'organisations et d'entreprises membres du MRNB. Photo: VNA

À cette occasion, le MRNB a signé un protocole d’accord de coopération avec l’Institut de recherche sur le changement climatique de l’Université de Can Tho.

D'une superficie totale de 3,94 millions d'hectares, le delta du Mékong, le plus grand centre de production agricole du pays, a un rôle important pour l'économie nationale. Sans mesures ni interventions, d'ici 2100, la remontée d'eau de mer pourrait inonder 40% de la superficie du delta du Mékong et influencerait les moyens de subsistance de 55% de ses habitants, menaçant ainsi la sécurité alimentaire nationale et mondiale. -VNA