La centrale électrique solaire Cat Hiêp, province de Binh Dinh (Centre). Photo: VNA



Binh Dinh (VNA) - La centrale électrique solaire Cat Hiêp, située dans la commune de Cat Hiêp, district de Phu Cat, province de Binh Dinh (Centre), a été inaugurée et raccordée au réseau national le 20 mai.



Mise en chantier en octobre 2018 sur une superficie de plus de 60,1 ha, cette centrale a nécessité un investissement de 1.100 milliards de dôngs (plus de 400 millions de dollars). D’une puissance de 49,5MWp, elle pourra produire chaque année de 78.000 à 80.000 KWh.



Binh Dinh a des conditions favorables pour les énergies renouvelables, grâce à ses 2.000-2.600 heures d'ensoleillement par an.



Sur le plan national, les opportunités d’investissement dans le secteur de l’énergie solaire sont devenues abondantes depuis que le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a publié une décision visant à encourager le développement de ce secteur. Concrètement, en vertu de la décision N°11 du chef du gouvernement, entrée en vigueur en juin 2017, les projets d’énergie solaire recevront une rémunération de 9,3 cents/kWh (2.086 dông) sur 20 ans, un taux avantageux pour les investisseurs.



Le Vietnam a lancé des programmes encourageant le développement des énergies solaires, ce afin d’assurer l’approvisionnement en énergie au service du développement socioéconomique d’ici à 2030.



Raréfaction inéluctable des combustibles fossiles oblige, le Vietnam a choisi de miser sur les énergies renouvelables pour assurer sa sécurité énergétique. La stratégie nationale pour le développement des énergies renouvelables d’ici 2030 et vision 2050 se concentre sur le développement de l’hydroélectricité, des énergies éolienne et solaire, de la biomasse, du biogaz et des biocarburants.



L’objectif est d’augmenter la part d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables (environ 7% en 2020 et plus de 10% en 2030). – VNA