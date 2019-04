Pékin, 26 avril (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rencontré le président du Tadjikistan Emmali Rahmon le 26 avril à Pékin en Chine en marge du 2e Forum de "la Ceinture et la Route".

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le président du Tadjikistan Emmali Rahmon. Photo : VNA

Soulignant l’importance de l’amitié traditionnelle entre les deux pays, les deux dirigeants ont convenu de faciliter les liens, en les rendant plus pratiques et plus efficaces.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a remercié le Tadjikistan d’avoir soutenu le Vietnam au siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021.

Ils ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, y compris au plus haut niveau. Les ministères et les secteurs des deux pays devraient renforcer les bases juridiques de la coopération bilatérale, tout en examinant et en accélérant la signature d'accords dans les domaines de l'économie, du commerce et des investissements, tels que l'accord de non double de taxation, l'accord de quarantaine animale et végétale et l'accord d'assistance judiciaire en matière civile.

À cette occasion, le président tadjikistanais a invité le secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam Nguyen Phu Trong et le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc à se rendre dans son pays.-VNA