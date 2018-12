Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (debout) travaille avec les autorités de Dak Lak. Photo: VNA



Dak Lak (VNA) - Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a travaillé ce samedi avec les dirigeants de la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre).



L'économie de Dak Lak a enregistré une croissance élevée de 7,82% en 2018, avec notamment la transmutation de la structure économique en faveur du secteur des services. Le revenu par habitant a atteint 41,1 millions de dongs. Le taux de ménages pauvres a diminué de 2,55%.



Appréciant les réalisations de la province, le chef du gouvernement a demandé à Dak Lak de réaliser en parallèle deux tâches fondamentales que sont le développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité.



Il lui a en outre recommandé d’exploiter au mieux ses avantages dans la sylviculture, l’industrie du bois et le café, avant d’indiquer que l'agriculture verte et l'agriculture high-tech étaient une orientation de développement importante.



Le chef du gouvernement a appelé Dak Lak à s'intéresser à l'élaboration de nouveaux modèles efficaces pour développer l'agriculture propre et l'agriculture intelligente, réduire la pauvreté. Il a également insisté sur la nécessité d'augmenter les investissements dans la transformation, le tourisme et les services. -VNA