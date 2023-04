Le Premier ministre tchèque Petr Fiala et le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh. Photo : VNA





Hanoï (VNA) - Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a quitté samedi soir 22 avril Hanoï, terminant avec succès sa visite officielle au Vietnam à l'invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh.Au Vietnam du 20 au 22 avril 2023, le Premier ministre Petr Fiala s'est entretenu avec son homologue vietnamien Pham Minh Chinh ; est allé saluer le président Vo Van Thuong ; a visité le mausolée du Président Ho Chi Minh,...Lors des rencontres, les deux parties ont affirmé qu'elles attachaient toujours une grande importance aux relations d'amitié traditionnelle et de coopération multiforme entre les deux pays qui partageaient une histoire de plus de 70 ans de développement et souhaitaient les promouvoir. Les deux parties continueront de coordonner étroitement et de mettre en œuvre les accords conclus lors de cette visite, en tirant le meilleur parti des potentiels et de l'espace inhérents afin de renforcer davantage les relations de coopération dans la nouvelle période.Les deux parties promeuvent la coopération économique, commerciale et d'investissement, maintiennent la tradition de coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation, promeuvent le tourisme et les échanges entre les peuples, grâce à l'ouverture rapide de vols directs entre les deux parties et ont ouvert le Centre culturel de République tchèque au Vietnam. Elles sont convenues de continuer à se soutenir lors des forums multilatéraux et des organisations internationales.A propos des questions de sécurité, notamment la situation en Mer Orientale, les dirigeants des deux parties ont souligné la nécessité de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.Les deux parties ont convenu de fixer un objectif d’atteindre le commerce bilatéral d’un milliard de dollars dans un à deux ans ; d’encourager les entreprises tchèques à promouvoir les investissements au Vietnam, en particulier dans les domaines majeurs de République tchèque ; de créer les conditions favorables aux exportations de produits agricoles et aquatiques du Vietnam vers le pays...La partie vietnamienne a suggéré que la République tchèque continue de faire entendre sa voix dans la promotion d'autres pays de l'Union européenne pour qu'ils ratifient bientôt l'Accord de protection des investissements Union européenne-Vietnam et suppriment bientôt le carton jaune imposé aux produits aquatiques du Vietnam.Pendant son séjour au Vietnam, le Premier ministre tchèque Petr Fiala et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont visité une exposition de photos sur la coopération politique, diplomatique, économique et culturelle entre les deux pays, réalisée par l'Agence vietnamienne d’information VNA). Il a participé au Forum d'affaires Vietnam - République tchèque. Le dirigeant tchèque a visité le projet d'usine d'assemblage et de fabrication d'automobiles Škoda Auto dans le complexe thématique de l'industrie automobile et de la sous-traitance industrielle de Thanh Cong Viet Hung, dans le parc industriel Viet Hung dans la province de Quang Ninh (Nord). - VNA