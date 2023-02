Panorama de la conférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 24 février à Hanoï une conférence nationale sur le déploiement des travaux du secteur de la santé pour 2023.



Organisée à la fois en présentiel et par visioconférence, la conférence a réuni des délégués des 63 provinces et grandes villes du pays.



Lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu'en 2022, le secteur de la santé avait mis en œuvre de façon rapide, efficace, scientifique et en toute sécurité la plus grande campagne de vaccination, faisant du Vietnam l'un des pays au taux de couverture vaccinale contre le COVID-19 élevé dans le monde. Parallèlement à un contrôle efficace du COVID-19, le secteur de la santé a répondu efficacement à d'autres maladies, a-t-il ajouté.



Le chef du gouvernement a suggéré au secteur de collaborer avec les organes concernés et les localités pour remédier aux limites liées au modèle de partenariat public-privé, aux politiques pour le personnel médical, etc.



Selon lui, actuellement, le secteur de la santé doit faire face à de nombreux défis et difficultés, tels que le changement de la structure des maladies, l'apparition de nouvelles épidémies…