Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’est recueilli samedi 19 janvier au temple dédié au Président Hô Chi Minh au sommet du mont Ba Vi, en banlieue de Hanoi.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (1er rang, au centre) au temple dédié au Président Hô Chi Minh. Photo: VNA



Au nom du Parti, de tout le peuple et de toute l’armée, il s’est engagé à faire en sorte de renforcer l’union nationale, à intensifier le mouvement «Etudier et suivre l’exemple moral de Hô Chi Minh», et à rendre le pays puissant et prospère.

Le chef du gouvernement a promis de réaliser les visions du Parti jusqu’en 2030 et 2045, qui marquent respectivement le 100e anniversaire de la création du Parti et le 100e anniversaire du Vietnam indépendant.

Le monde entier connaît Hô Chi Minh comme héros de l'indépendance nationale, éminent homme de culture, ou encore grand penseur, théoricien hors pair, grand poète de la nation, grand journaliste révolutionnaire, stratège génial, diplomate exemplaire. – VNA