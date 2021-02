Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc est rendu hommage au feu Premier ministre Vo Van Kiet. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh, sont rendus hommage à des défunts dirigeants du Parti et de l'État.

Le chef du gouvernement a offert de l'encens pour commémorer le président du Conseil d'État Vo Chi Cong, qui avait proposé d'utiliser le mot «Doi Moi» (Renouveau) comme thème pour édifier le contenu du renouvellement du mécanisme de gestion et de développement des composants économiques au début des années 80.

En offrant de l'encens à Nguyen Van Linh, secrétaire général du Parti de 1986 à 1991, M. Phuc a réitéré les grandes contributions apportées par le secrétaire général dans l'élimination du mécanisme de centralisation bureaucratique et de subvention pour ouvrir le processus de Renouveau.

M. Phuc a également rendu hommage au feu président Le Duc Anh, qui avait pris de nombreuses décisions importantes pour reconstruire le pays, briser l'embargo et élargir les relations extérieures du pays.



Auparavant, le chef du gouvernement avait rendu hommage à Pham Hung, premier président du Conseil des ministres de la période de Renouveau, qui était très intéressé par les activités exécutives du gouvernement pour construire un gouvernement fort et dynamique.

Présentant de l'encens pour commémorer le feu Premier ministre Vo Van Kiet, M. Phuc a souligné ses contributions au processus de planification et d'organisation de la mise en œuvre de la ligne de Renouveau du pays.

En offrant de l'encens au défunt Premier ministre Phan Van Khai, M. Phuc a insisté sur ses contributions importantes à la réforme juridique et à l'intégration du pays.

Nguyen Xuan Phuc s’est aussi rendu hommage à Nguyen Huu Tho, le premier président du Comité central du Front national pour la libération du Sud-Vietnam. -VNA