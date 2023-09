Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et le maire de New York Eric Adams. Photo : VNA



New York (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, à l'occasion de sa participation à la Semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis, a rencontré le 22 septembre (heure locale) le maire de New York Eric Adams.Il a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à la promotion de la coopération avec New York et garantirait les droits des investisseurs et des entreprises américaines en général et de New York en particulier au Vietnam. Le Premier ministre s'est dit satisfait du développement fort et substantiel des relations de coopération entre New York et les agences et localités vietnamiennes, notamment la coopération en matière d'éducation et de formation, tout en citant que plus de 1 500 étudiants vietnamiens étudient et font des recherches dans les universités de l'État de New York.Il a remercié l’administration de New York pour son attention envers la communauté vietnamienne et a souligné le grand potentiel de coopération entre New York et les localités et agences vietnamiennes, notamment dans l’économie et l’investissement, l’échange entre les peuples, la coopération décentralisée, les sciences et technologies, l’innovation...Le Premier ministre a exprimé sa joie de la signature par Ho Chi Minh-Ville et New York d'un protocole d'accord pour établir des relations d’amitié et de coopération, espérant que davantage de relations de coopération seront établies entre les localités des deux pays dans un avenir proche.Le maire de New York, Eric Adams a affirmé que New York valorisait et était prête à renforcer davantage les relations d’amitié et de coopération efficace et pratique avec le Vietnam, contribuait plus activement aux relations entre les deux pays comme avec Ho Chi Minh-Ville, notamment dans les domaines de l’innovation, de la protection de l’environnement...Il a affirmé le soutien à Hô Chi Minh-Ville, contribuant ainsi à faire de la ville un centre financier régional et international fort.