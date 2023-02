Singapour, 9 février (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 9 février à Singapour les dirigeants de Standard Chartered dans le cadre de sa visite officielle dans la cité-État.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et Simon Cooper, directeur général chargé des entreprises, du commerce et des institutions de Standard Chartered. Photo : VNA

Il a rencontré Simon Cooper, directeur général chargé des entreprises, du commerce et des institutions de Standard Chartered et Patrick Lee, directeur général de ladite banque à Singapour, en Asie du Sud-Est - un groupe multinational britannique opérant dans la banque d'investissement et les services financiers.

Simon Cooper a félicité le Vietnam pour les réalisations socio-économiques de ces dernières années et a hautement apprécié les engagements climatiques du pays pris lors des conférences sur le changement climatique.

Il a exprimé l'espoir de son entreprise de coopérer avec le Vietnam pour mettre en œuvre avec succès le partenariat pour une transition énergétique juste et de travailler avec l’Alliance financière Glasgow Financial pour atteindre des émissions nettes nulles.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a informé les invités que le Vietnam accorde la priorité et encourage le développement de la finance verte et durable, en particulier un marché des obligations vertes pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie nationale sur la croissance verte en 2021-2030 et l'engagement des émissions nettes nulles d'ici 2050.

Se félicitant des propositions de Standard Chartered pour aider le Vietnam à attirer les investissements étrangers, le Premier ministre a demandé à la banque et à ses partenaires de continuer à envisager des mesures de mobilisation, de promotion et de fourniture de produits financiers pour des projets verts et d'énergie renouvelable au Vietnam afin de contribuer à la restructuration économique du pays et transition énergétique vers une croissance verte et durable.

En particulier, il leur a également demandé d’accorder un taux d'intérêt préférentiel pour les entreprises désireuses d’investir dans ces domaines au Vietnam en tant que pays en développement confronté à de nombreuses difficultés mais assumant des tâches de réponse au changement climatique comme les pays développés.

Le gouvernement vietnamien s'engage à se tenir aux côtés de Standard Chartered pour créer les conditions permettant aux investisseurs étrangers de réussir leurs investissements et de faire des affaires dans le pays, a-t-il ajouté.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité l’exportation d’aménagement national intelligeant de Singapour (Singapore City Gallery), où il s'est enquis de la philosophie de planification de Singapour, du processus de transformation de Singapour en une ville verte et des étapes pour construire une ville intelligente avec un gouvernement numérique, une économie numérique et une société numérique.- VNA