Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le PDG du groupe japonais Fast Retailing, Tadashi Yanai. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – En recevant le 18 juillet le PDG du groupe japonais Fast Retailing, Tadashi Yanai, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le gouvernement et les organes compétents vietnamiens créeraient des conditions propices aux investisseurs japonais au Vietnam.



Appréciant les investissements au Vietnam du groupe Fast Retailing, il a indiqué que son pays, avec une population de 96 millions de personnes, était un marché plein de potentiels pour les produits textiles japonais. La présence des groupes japonais au Vietnam contribuerait au développement du partenariat stratégique entre les deux nations.



Le président et directeur général de Fast Retailing a annoncé que son groupe établirait prochainement un réseau du commerce de détail au Vietnam. Selon lui, Fast Retailing organise depuis novembre 2018 des programmes de formation à l’intention d’étudiants vietnamiens suivant des cursus au Japon mais aussi dans des pays d’Asie du Sud-Est, afin qu’ils puissent devenir représentants du groupe au Vietnam et dans plusieurs autres pays.



Tadashi Yanai a demandé au gouvernement vietnamien de diriger les organes compétents de sorte que son groupe puisse obtenir rapidement les permis nécessaires à l’expansion des activités au Vietnam.



Reconnaissant les propositions de Fast Retailing, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s’est engagé à créer un climat des investissements favorable aux entreprises et investisseurs étrangers. Il a demandé au ministère du Plan et de l’Investissement et aux autres organes compétents de travailler pour traiter les propositions du groupe japonais.



Fast Retailing est une société fondée en 1963 par Tadashi Yanai. Le groupe détient les marques Uniqlo, Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam...-VNA