Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le chef de la délégation de l'Union européenne au Vietnam, Bruno Angelet.

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le chef de la délégation de l'Union européenne au Vietnam, Bruno Angelet, venu faire ses adieux à la fin de son mandat à Hanoi le 2 août.



Lors de la réception, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a salué les contributions effectives du diplomate au renforcement de l’amitié et de la coopération intégrale entre le Vietnam et l’UE, notamment la signature de l’accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et celui de protection des investissements (EVIPA) en juin dernier.



Considérant que le bloc était l’un des principaux partenaires du Vietnam en matière d’économie, d’investissement et de coopération en matière de développement, le chef du gouvernement a estimé que la ratification rapide des deux pactes apporterait de nombreux avantages à la population. Il a déclaré que le Vietnam n'épargnerait aucun effort pour la meilleure mise en œuvre des accords.



Nguyen Xuan Phuc a suggéré aux deux parties de poursuivre des discussions pertinentes, soulignant que le gouvernement vietnamien s'efforçait toujours de respecter ses engagements internationaux, notamment sur le travail, le développement durable de la pêche, les droits et intérêts des entreprises et les investissements.



Il a déclaré que le Vietnam souhaitait bénéficier de la collaboration étroite de l'UE au cours de son mandat en tant que président de l'ASEAN en 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2020-2021.



Pour sa part, Angelet a déclaré que lors de son séjour au Vietnam, il avait été témoin des changements importants du pays et loué son potentiel de développement.



Il a affirmé que l'UE souhaitait renforcer ses liens avec le Vietnam et les autres pays membres de l'ASEAN.



Le diplomate a ajouté que le Vietnam est un pays membre de l'ASEAN qui a signé le plus grand nombre d'accords et de programmes de coopération avec l'UE et qui compte le plus grand nombre d'étudiants inscrits dans le bloc.



Il a déclaré que le Vietnam et l'UE devraient se concentrer sur la réalisation de leurs programmes et cadres de collaboration signés.



L'UE veut travailler en étroite collaboration avec le Vietnam dans différents domaines et soutenir la stratégie d'intégration du pays, a déclaré Angelet.



M. Phuc a déclaré qu'il était convaincu que, quelle que soit sa position, le diplomate serait toujours un bon ami du Vietnam et continuerait à contribuer aux relations entre le Vietnam et l'UE. -VNA