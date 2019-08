Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et l’ambassadrice australienne Robyn Mudie. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 22 août l’ambassadrice australienne Robyn Mudie, à l’occasion de sa prise de fonction au Vietnam.

Le chef du gouvernement vietnamien s’est déclaré convaincu que l’ambassadrice Robyn Mudie contribuerait au développement plus rapide des relations bilatérales. Il lui a demandé de s’intéresser au renforcement des échanges de délégations et des contacts de haut niveau, au développement des mécanismes de coopération bilatérale, notamment ceux au niveau ministériel récemment lancés, ainsi qu’au redressement du bilan du Programme d’action Vietnam-Australie pour 2016-2019 et à l’élaboration rapide d’un Programme d’action au service du partenariat stratégique bilatéral pour 2020-2023.

Le Premier ministre a émis le souhait de bénéficier d’une coopération étroite de l’Australie dans les temps à venir, notamment durant le mandat 2020-2021 du Vietnam en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a affirmé que le Vietnam collaborerait étroitement avec l’Australie en 2020, année où il assumera la présidence tournante de l’ASEAN, afin d’accélérer le développement du partenariat stratégique ASEAN-Australie.

Nguyen Xuan Phuc a par ailleurs déclaré souhaiter que l’Australie continue d’octroyer des aides publiques au développement à son pays, avant de souligner l’importance de la visite officielle du 22 au 24 août au Vietnam du Premier ministre australien Scott Morrison.

L’ambassadrice australienne a affirmé que son pays attachait une grande importance à la visite au Vietnam du Premier ministre Scott Morrison, laquelle permettrait de renforcer les relations bilatérales, notamment dans le commerce et l’investissement. Selon elle, le Premier ministre Scott Morrison est accompagné de plusieurs grandes entreprises australiennes spécialisées dans divers domaines tels que l’éducation, les infrastructures, l’énergie et l’aviation…, qui souhaitent développer des coopérations avec le Vietnam. -VNA