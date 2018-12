Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et des investisseurs internationaux dans le secteur du tourisme. Photo: VNA



Hanoi, 7 décembre (VNA) - Le 6 décembre, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu des investisseurs internationaux dans le secteur du tourisme, présents à Hanoi pour participer au Forum du tourisme au Vietnam 2018.

Le chef du gouvernement a déclaré que son pays avait un grand potentiel de développement du tourisme, considéré comme un secteur économique de premier plan.

Cependant, a-t-il souligné, malgré une bonne croissance, le développement touristique du Vietnam n’a pas encore atteint son plein potentiel. Il a également souligné les limitations telles que le développement touristique non durable et la faible capacité de gestion.

Lors de l’événement, les investisseurs ont apprécié le potentiel de développement touristique du Vietnam et ont suggéré que le pays élargisse le nombre de personnes éligibles à l’exemption de visa, renforce l’innovation et sensibilise le public à la fourniture de services touristiques.

Le Premier ministre a évoqué un certain nombre de mesures visant à stimuler le tourisme au Vietnam comme la poursuite de la mise en œuvre d’une politique de visas ouverte et l’amélioration des infrastructures aéronautiques.

Il a souligné la nécessité d'accroître la promotion du tourisme, de former les ressources humaines dans le secteur du tourisme et de développer des installations d'hébergement et de divertissement.

Le chef du gouvernement a également salué les résultats du Forum sur le tourisme au Vietnam 2018 le même jour, au cours duquel cinq accords commerciaux d'une valeur de près de deux milliards d’USD ont été signés entre des entreprises vietnamiennes et des partenaires internationaux. -VNA