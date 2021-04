Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et l'ambassadeur de République de Corée au Vietnam Park Noh-wan. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 2 avril l'ambassadeur de République de Corée au Vietnam Park Noh-wan, des représentants de l'Association des entreprises sud-coréennes, de l'Association des Sud-Coréens au Vietnam et de cinq grandes entreprises sud-coréennes spécialisées dans la haute technologie.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le gouvernement vietnamien était très heureux que de nombreuses sociétés et entreprises sud-coréennes investissent avec succès au Vietnam.



Les relations Vietnam-République de Corée se développent de plus en plus en raison de la présence de grands groupes économiques sud-coréens au Vietnam tels que Samsung, SK, Hanwha, Deawoo, Lotte..., a-t-il indiqué, ajoutant que le gouvernement vietnamien continuait de créer des conditions favorables aux investissements sud-coréens.



Le Vietnam protège toujours les droits de propriété, améliore continuellement son climat des affaires et de l’investissement et cherche à attirer des entreprises technologiques fortes du monde, a-t-il affirmé.



Pour sa part, l’ambassadeur sud-coréen a souligné que son pays appréciait particulièrement le succès du Vietnam en termes de contrôle du COVID-19. Selon lui, les deux pays fêteront l’année prochaine le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, et Séoul souhaite organiser des échanges de délégations de haut niveau, portant les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.



L'ambassadeur a été heureux d'annoncer que le 2 avril, le gouvernement sud-coréen continuait d’accueillir des travailleurs vietnamiens sur son sol. En 2021, le gouvernement sud-coréen avait décidé de recevoir entre 8.000 et 10.000 travailleurs vietnamiens.



De leur côté, les représentants des sociétés sud-coréennes ont remercié les autorités vietnamiennes pour leur soutien, avant de déclarer souhaiter continuer à en bénéficier pour accroître leurs investissements dans les temps à venir. -VNA