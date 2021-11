Paris (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité vendredi matin, 5 novembre (heure locale), le siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris, en France, et a rencontré Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO à Paris. Photo : VNA

La Directrice générale de l'UNESCO a affirmé que le Vietnam est toujours un membre dynamique et responsable, l'un des pays leaders dans la mise en œuvre efficace des programmes et activités de l'UNESCO.

Elle s'est également félicitée du rôle actif du Vietnam en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021 et membre principal de l'ASEAN, contribuant au renforcement de la coopération entre les Nations Unies en général, et l'UNESCO en particulier avec la région.

Mme Audrey Azoulay a exprimé sa satisfaction des bonnes relations entre les deux parties depuis 45 ans, et a affirmé son engagement à continuer à soutenir efficacement le Vietnam dans les domaines de l'éducation, l'amélioration de la qualité des ressources humaines, de la culture, des sciences, de l'information et communication, et créer les conditions pour que les Vietnamiens travaillent à l'UNESCO, etc.

Le Premier ministre a souligné que le Vietnam se concentre sur le développement durable fondé sur des valeurs culturelles et historiques, de protection de l'environnement, conformément aux Objectifs de développement durable du pays des Nations Unies, en considérant le peuple comme son centre.

Le Premier ministre a hautement apprécié l'UNESCO pour avoir toujours accompagné le Vietnam dans le processus de construction et de développement national, et a souhaité que les deux parties continuent la coopération pour porter le partenariat Vietnam-UNESCO à une nouvelle hauteur plus pragamtique et efficace, en mettant notamment l'accent sur le partage des connaissances et des idées, promouvoir des modèles et des titres, soutenir le renforcement des capacités pour un développement socio-économique durable et inclusif au Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également affirmé que le Vietnam continuerait à promouvoir son rôle de membre actif et responsable et à apporter une contribution efficace au travail commun de l'UNESCO pendant le deuxième mandat de la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay.

Il a exprimé son souhait d’accueillir Mme Audrey Azoulay pour une prochaine visite au Vietnam pour discuter des orientations et des priorités de coopération dans la nouvelle période, contribuant au développement plus fort et plus efficace des relations Vietnam - UNESCO dans les temps à venir.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à l'exposition des 45 ans du partenariat Vietnam - UNESCO pour la paix et le développement durable organisée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et la Délégation vietnamienne auprès de l'UNESCO.

Il a assisté à la cérémonie de signature du protocole d'accord sur la coopération entre le Vietnam et l'UNESCO pour la période 2021-2025 et de l'accord de coopération entre l'UNESCO et le groupe SOVICO pour la promotion d'un réseau de villes créatives et le développement du tourisme durable au Vietnam.-VNA