Binh Dinh (VNAà – Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu le 4 février à Binh Dinh où il est allé examiner certains projets d’infrastructures de cette province du Centre.



Examinant le projet de modernisation et d'agrandissement de l'aéroport de Phu Cat, le Premier ministre a demandé aux organes compétents d’étudier certains aéroports nouvellement construits pour assurer la modernité de l’aéroport de Phu Cat, ainsi que son adaptation à la situation de développement dans les temps à venir... Il a également souligné l’importance de la mobilisation de fonds privés pour mener le projet sous forme de partenariat public-privé.

Le même jour, Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie d’inauguration du tronçon Cat Tien-My Thanh de la route côtière dans la province de Binh Dinh. La construction du tronçon Cat Tien-My Thanh a nécessité un investissement de 1.967 milliards de dongs.Le Premier ministre est ensuite allé rendre visite à des habitants de l’immeuble An Phu Thinh, quartier de Nhon Binh, ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh. A cette occasion, il a demandé aux autorités locales de créer des conditions propices aux investisseurs pour développer davantage de logements sociaux. Il a également suggéré aux banques de soutenir les habitants dans l’accès aux fonds pour pouvoir acheter des logements sociaux.Actuellement, la province de Binh Dinh compte 7.000 logements sociaux et s'efforce d'en avoir 20.000 supplémentaires d'ici 2025.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite le projet de construction de la zone industrielle - urbaine et tertiaire Becamex VSIP Binh Dinh. Photo: VNA



Le chef du gouvernement est également allé examiner la zone industrielle - urbaine et tertiaire Becamex VSIP Binh Dinh. Il s'agit d'un projet de coopération entre les deux provinces de Binh Duong et Binh Dinh, mis en œuvre par la compagnie générale Becamex IDC (Binh Duong) et VSIP Group. Le projet comprend 1.000 hectares de parc industriel et 425 hectares de zones résidentielles, commerciales, de services et de réinstallation. Il a été mis en chantier en septembre 2020 et devrait attirer environ 2 milliards de dollars d’investissements dans la production industrielle, créer des emplois pour 120.000 à 150.000 travailleurs.