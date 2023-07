Cân Tho (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation parlementaire de Cân Tho ont rencontré samedi 8 juillet plus de 300 électeurs dans la ville du delta du Mékong pour les informer des résultats de la 5e session de l’Assemblée nationale de la 15e législature et écouter leurs opinions et leurs aspirations.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh serre la main d'un électeur de la ville de Cân Tho. Photo: VNA

Les électeurs locaux ont exprimé leur confiance dans la direction et la gestion du Parti, de l’État et du gouvernement dans le contexte de nombreuses difficultés et défis tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Ils ont pris note de la construction de nombreux ouvrages d’infrastructure au cours des derniers temps dans la région, ouvrant de nouveaux espaces et opportunités de développement pour toute la région, y compris la ville de Cân Tho.

Les électeurs ont également salué les efforts du gouvernement, du Premier ministre et des députés de Cân Tho à l’Assemblée nationale pour répondre aux demandes et opinions des électeurs.

S’exprimant lors de la rencontre, le chef du gouvernement a souligné plusieurs résultats de de la 5e session de l’Assemblée nationale de la 15e législature et la situation socio-économique au premier semestre de cette année.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à l'écoute des électeurs de la ville de Cân Tho. Photo: VNA

Il a déclaré que dans un contexte de la situation nationale et mondiale difficile, le Vietnam a réussi à maintenir le développement socio-économique, avec une macro-économie assurée, une inflation maîtrisée, une croissance positive, des dettes publiques bien gérées et des activités d’import-export redressées.

Entre-temps, les conditions de vie de la population se sont améliorées, ainsi qu’une situation socio-politique, de défense nationale et de sécurité stable, a-t-il indiqué, ajoutant que la lutte contre la corruption a été renforcée et que l’intégration internationale du pays s’est approfondie.

Cependant, il a souligné de nombreuses difficultés et défis restant à relever, ajoutant que le gouvernement a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de déployer des solutions de développement socio-économique, en se concentrant sur le dégagement des difficultés pour les activités de production et de commerce tout en assurant la stabilité macro-économique et améliorant la vie de la population.

Pour Cân Tho, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité d’achever rapidement sa planification, d’accélérer le décaissement des investissements publics et la réforme administrative, l’avancement des projets industriels, de construction, immobiliers et commerciaux, et de trouver des mesures pour soutenir les entreprises et les travailleurs locaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la renconntre avec les électeurs de la ville de Cân Tho. Photo: VNA



Cân Tho devrait se concentrer sur l’achèvement de son système d’infrastructure socio-économique et préparer les conditions nécessaires pour devenir un nouveau moteur de croissance du pays, a-t-il déclaré.

Il a également répondu aux questions posées par les électeurs locaux sur divers sujets, notamment les escroqueries sur le cyberespace, les polices d’assurance maladie, les solutions à la pénurie de médicaments et d’équipements médicaux, les politiques de stabilisation des prix des produits de base, en particulier l’essence et les engrais, les mesures visant à élargir les marchés des produits agricoles, et les moyens de promouvoir le développement logistique à Cân Tho et dans toute la région.

Le dirigeant a répondu aux préoccupations des électeurs sur le développement des ressources humaines pour le secteur agricole, les orientations pour le développement agricole dans la région du delta du Mékong, et l’expansion du marché des produits agricoles. – VNA