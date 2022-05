Washington (VNA) - Le Vietnam souhaite construire une économie indépendante et autonome avec un développement durable et une intégration profonde. Donc, la stabilité macroéconomique joue un rôle très important.

C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh en rencontrant le 11 mai (heure locale) la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, à l'occasion de sa participation au Sommet spécial ASEAN-États-Unis, de sa visite aux États-Unis et aux Nations Unies.

Pham Minh Chinh a demandé au gouvernement et au Département du Trésor des États-Unis de soutenir le Vietnam et de collaborer étroitement avec lui dans le développement économique, le règlement des défis mondiaux dont la transition énergétique et la mise en œuvre des engagements pris à la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), ainsi que dans la construction de mécanismes économiques régionaux, la stabilisation des relations commerciales et des chaînes d'approvisionnement.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA



Il a exprimé son souhait que les États-Unis partagent leurs expériences dans le développement du marché financier, notamment du marché boursier et immobilier.

Pour sa part, la secrétaire américaine au Trésor a particulièrement apprécié la position du Vietnam sur la gestion flexible du taux de change et sa volonté de poursuivre l'objectif de contrôle de l'inflation et de stabilisation de la macro-économie.

Janet Yelle a affirmé que, par le biais d'institutions financières mondiales et régionales, les États-Unis se coordonneraient avec les pays développés pour soutenir les pays en développement, dont le Vietnam, dans les domaines des infrastructures, de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses, de la transition énergétique et de la réponse au changement climatique.

Elle a ajouté que les États-Unis étaient disposés à partager leurs expériences et à soutenir le Vietnam dans le renforcement des capacités et des mécanismes pour développer efficacement les marchés des capitaux et de l'immobilier. -VNA