Ankara (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, en visite officielle en Turquie, a rencontré, dans la matinée du 30 novembre (heure locale), à Ankara, le ministre turc du Trésor et des Finances, Mehmet Simsek, et le ministre turc de l'Industrie et de la Technologie, Mehmet Fatih Kacir.



Lors de sa rencontre avec Mehmet Simsek, Pham Minh Chinh lui a demandé de continuer à contribuer activement à l'amélioration de l'efficacité de la coopération économique entre les deux pays, en particulier en favorisant la possibilité de négocier un accord de libre-échange (ALE) Vietnam-Turquie.



Le ministre Mehmet Simsek a affirmé que le Vietnam était l'un des partenaires économiques prioritaires de la Turquie en Asie. Il a salué les orientations de coopération proposées par le Premier ministre Pham Minh Chinh, insistant sur la nécessité de promouvoir la connectivité aérienne, de réduire les mesures défensives pour faciliter la coopération commerciale, d’étudier la possibilité d’entamer des négociations sur un ALE...